Он не является какой-то новинкой, но на время вышел из моды и о нем все забыли, а теперь снова будет актуальным. Его можно носить с лоферами, костюмами в тонкую полоску или шерстяными пальто. Дедушкин свитер имеет ромбовый узор во всех возможных оттенках.

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Осенне-зимний сезон будет богат на возвращение модных тенденций прошлых десятилетий. Ключевым элементом станет свитер с известным нам всем названием аргайл. Узор изначально был частью шотландского тартана, а впоследствии его популяризировал британский бренд Pringle. Настоящий фурор он произвел в 1920-х годах благодаря герцогу Виндзорскому. С годами он потерял актуальность, но теперь триумфально вернулся на подиумы ведущих брендов.

Стилисты говорят, что свитер с этим узором станет главным акцентом в осеннем сезоне. Наряд появился в коллекциях брендов Bottega Veneta, Prada, Gant и Ganni. Они представили не только свитера, но и поло.



Интересный свитер на осень 2024 / Фото Vogue



Актуальный свитер на осень 2024 / Фото Vogue



Трендовый свитер на осень 2024 / Фото Vogue

Принт аргайл сочетает в себе традиции и современность. Можно сказать, что он является некой классикой, поэтому актуален сквозь годы. Впрочем его важно правильно интегрировать в гардероб. Лучше всего его сочетать с базовыми джинсами, брюками или юбками черного цвета. Важно, чтобы в образе на контрасте был только свитер, а не сливалось несколько узоров.

Ведущие глянцы начали отмечать в своих материалах, что такие свитера можно приобрести не только в магазинах, но и в винтажных магазинах, стоках или секонд-хендах. Таким образом они предлагают обращаться нам к sustainable-fashion – устойчивой моде.