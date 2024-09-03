Основной характеристикой считается твердая структура и четкие формы, которые на шее выглядят довольно изящно и красиво. Для этого сезона такие украшения создали бренды Bottega Veneta, Gabriela Hearst, Missoni и Isabel Marant. Они даже переосмыслили ожерелья и добавили инновационные материалы и интересные детали.

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В целом этой осенью жесткое ожерелье – это не аксессуар, а определенный символ стиля. Дизайны могут быть разнообразными, как и материалы. Это могут быть минималистичные, круглые с четкими формами и эффектными и инкрустированными драгоценными камнями изделия.

Некоторые модницы делают ставку на крупные ожерелья, другие же отдают предпочтение сдержанным моделям, которые делают образы элегантными. Носить такие украшения советуют с платьями, блузами или объемным верхом.

Красиво золотые коллары смотрятся с черными платьями разных длин, с платьями с V-образным вырезом и любыми корсетами.



Интересное украшение сезона / Фото Vogue



Актуальное украшение сезона / Фото Vogue



Красивое украшение сезона / Фото Vogue



Трендовое украшение сезона / Фото Vogue

Какие аксессуары дорого выглядят

Аксессуары помогают дополнить образ, делая его стильным и интересным. Необязательно, чтобы аксессуары были дорогими, главное - качество материалов. К главным аксессуарам, которые дорого выглядят принадлежит замшевая сумка, пояса, украшения, солнцезащитные очки и головной убор.