Основною характеристикою вважається тверда структура й чіткі форми, які на шиї виглядають доволі витончено й красиво. Для цього сезону такі прикраси створили бренди Bottega Veneta, Gabriela Hearst, Missoni та Isabel Marant. Вони навіть переосмислили намиста й додали інноваційні матеріали та цікаві деталі.

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Загалом цієї осені жорстке намисто – це не аксесуар, а певний символ стилю. Дизайни можуть бути різноманітними, як і матеріали. Це можуть бути мінімалістичні, круглі з чіткими формами та ефектними й інкрустованими дорогоцінними каміннями вироби.

Деякі модниці роблять ставку на великі намиста, інші ж віддають перевагу стриманим моделям, які роблять образи елегантними. Носити такі прикраси радять з сукнями, блузами чи об’ємним верхом.

Красиво золоті колари виглядають з чорними сукнями різних довжин, з сукнями з V-подібним вирізом та будь-якими корсетами.



Цікава прикраса сезону / Фото Vogue



Актуальна прикраса сезону / Фото Vogue



Красива прикраса сезону / Фото Vogue



Трендова прикраса сезону / Фото Vogue

Які аксесуари дорого виглядають

Аксесуари допомагають доповнити образ, роблячи його стильним та цікавим. Необов'язково, щоб аксесуари були дорогими, головне - якість матеріалів. До головних аксесуарів, які дорого виглядають належить замшева сумка, пояси, прикраси, сонцезахисні окуляри та головний убір.