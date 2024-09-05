Для модних дівчат порцією натхнення в інтернеті слугують стильні інфлюенсерки, які постійно демонструють на собі красиві образи. Спробуйте восени ще проміксувати над своїм стилем та додати кілька аутфітів на основі штанів, які стануть нічим не гіршими, аніж джинси.

Дивіться також Цей одяг вас старить: 3 антитренди, яких треба негайно позбутися

Радимо розпочати вибір з базових класичних штанів палаццо. Вони чудово поєднуються з вбранням для офісу чи прогулянок. Широкі штани ідеально стилізуються з блузами, сорочками та жакетами й мають нічим не гірший вигляд з футболками, майками чи топами.

Для елегантного вигляду можете робити ставку на монохромність чи довершувати аутфіти босоніжками на підборах, чи слінгбеками. А от для кежуального образу можете підібрати кеди чи балетки.

Для тих дівчат, які люблять виділятися з натовпу, радимо спробувати на собі штани в принт – анімалістичний чи в смужку. Такі штани є основою образу, тож вам доведеться лише довершити аутфіт за допомогою базової майки чи футболки.

Деякі модниці люблять створити образ на основі спортивних штанів. Sport aesthetic теж займає чільне місце в гардеробі стильних дівчат. Такі штани можна доповнювати звичайними футболками або ж створювати щось особливе та довершувати жакетами, втім остання стилізація для дівчат, які не бояться експериментів.

У демісезонний період ви ще можете адаптувати у свій гардероб штани з мережива. Носіть їх з трендовими туніками, базовими футболками оверсайз чи красивими лонгслівами.

Окрім того, восени ще з легкістю можна доповнювати образи штани з шовку чи сатину. Носіть їх з сорочками з того ж матеріалу, як костюм чи поєднуйте з будь-яким верхом – від бази до класики.

Якщо ж таки захочеться інколи додати деніму у свої образи, не забувайте про стильні білі джинси, які мають неперевершений вигляд в парі з білою чи чорною футболкою, сорочкою чи навіть бомберами або шкіряною курткою.

А ще додамо, що всі ці штани ви зможете поєднати з цікавим трендом, який повертається в моду цього року. Дизайнери ввели в осінні тренди класичний светр американського дідуся 1990-х років, який стане модним акцентом сезону. Це светр аргайл в ромби, який буде мегапопулярним вже зовсім скоро.