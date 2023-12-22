Уютные образы на Рождество, которые вы захотите повторить: праздничная подборка
Источник:Who What Wear
До Рождества осталось несколько дней, а это значит, что пора продумать праздничный образ. Если вы планируете в зимний день выйти на прогулку и ищете для себя уютный аутфит, советуем присмотреться к интересным стилизациям инстаграмм-модниц.
Праздники – идеальное время, чтобы внести немного разнообразия в свои образы. Британские fashion эксперты собрали несколько стильных и теплых образов, которые вы можете повторить на Рождество. Надевайте их на ужин дома с близкими или на прогулку с друзьями.
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Рождественская прогулка
Надевайте теплое пальто в укороченном варианте вместе с теплой шапкой и сапогами в тон. И не забудьте о теплых варежках. Вы также можете надеть белый свитер с горловиной и длинное пальто, чтобы добавить аутфиту немного элегантности.
Уютный день
Если Рождество вы проведете дома, то придумайте себе уютный образ. Кашемировые брюки и кардиган или свитер из шерсти – это все, что нужно для праздничного образа.
Праздничный красный лонгслив
Красный цвет стал довольно популярен за последние несколько месяцев, так что не стоит его обходить вниманием. Сочетайте его с черной юбкой длины макси, а для дополнительной теплоизоляции наденьте сапоги до колен.
Что надеть на Новый год
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