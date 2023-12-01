Это уже не такая и плохая идея, особенно если вам не очень хочется громких празднований и шумной компании, пишет 24 Канал. Впрочем, дома Новый год вы можете также праздновать с родными, друзьями или любимой половинкой. Во всех случаях можно придумать несколько образов, идеально подходящих для домашнего празднования.

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В канун Нового года подготовьте заранее свои любимые блюда, подумайте над праздничным фильмом, который посмотрите и обязательно продумайте, что вы наденете. Вариантов вашего аутфита может быть несколько – от удобного до праздничного.

Пижама

Удобная и мягкая пижама – самый лучший выбор для семейного празднования Нового года. Комфортная пижама обеспечит вам расслабленное и спокойное настроение, так что вы сможете встретить Новый год под бой курантов прямо в постели с бокалом шампанского.

Новый год не обязательно должен быть шумным. Это также романтический праздник, который можно провести вдвоем. Новогодняя ночь будет иметь свои преимущества, ведь вы проведете ее в покое и уже на следующий день будете выспаны и полны сил.



Стильные образы для празднования Нового года дома / Фото Pinterest

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Платье

Говорят, что как Новый год встретишь – так его и проведешь, поэтому даже во время домашнего празднования вы можете выбрать для себя красивое платье в соответствии с советами астрологов.

2024 пройдет под покровом Деревянного Дракона, поэтому советуем вам выбирать для себя наряды в зеленом, оранжевом, желтом, белом цвете. Также выбирайте золотистые или серебристые оттенки и делайте акцент на изделиях с пайетками, блестками и камешками.



Стильные образы для празднования Нового года дома / Фото Pinterest

Праздничный свитер

Чтобы добавить еще больше праздничного настроения – надевайте свитер с традиционными новогодними орнаментами. Такие свитера идеально подойдут для домашнего празднования, ведь ассоциируются с домашним уютом в кругу самых близких людей.



Стильные образы для празднования Нового года дома / Фото Pinterest