Сколько бы нам ни было лет, день Святого Николая – особый праздник, которого ждут все, пишет 24 Канал. Во взрослом возрасте нам все равно хочется верить в чудеса и дарить родным приятные эмоции и улучшать настроение.

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Кроме традиционных подарков, к которым мы привыкли, советуем вам обратить внимание на практичные наряды, которые пригодятся вашим близким и родным в холодное время года. И малышам, и взрослым советуем дарить практичную одежду. Fashion 24 собрали подборку вещей, которые пригодятся для любой возрастной категории.

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Подарки на день Святого Николая

Пижама

Пижаму чаще покупают в подарок на праздники. В магазинах вы найдете огромное разнообразие пижам – от шелковых, бархатных или классических хлопковых. В магазинах представлены любые цвета и принты, а еще фасоны на любой вкус, так что вам выбрать точно будет из чего.



Подарки на Николая 2024 / Фото Pinterest

Свитер

Теплый свитер представляет собой неотъемлемую часть гардероба на зимний период. Советуем купить в подарок свитер с V-образным вырезом, размера оверсайз, с воротником или на замочке. Выбирайте нейтральные цвета или яркие – красный, синий или зеленый.



Подарки на Николая 2024 / Фото Pinterest

Кардиган

С кардиганом можно создать множество образов для любых событий. Он служит дополнительным слоем для лонгсливов и гольфов, поэтому станет не только стильным, но и востребованным нарядом.



Подарки на Николая 2024 / Фото Pinterest

Трикотажные штаны

К сапогам и уггам модницы часто добавляют трикотажные штаны. Если боитесь угадать с брюками для взрослых, то можете смело выбирать этот вариант одежды для детей.



Подарки на Николая 2024 / Фото Pinterest

Лосины

Инфлюэнсеры также показали моду на утепленные лосины, которые носят с уггами и высокими носками. Купите в подарок базовую модель в черном цвете. Гарантируем, что ваши близкие будут довольны этой вещью, ведь в утепленных лосинах действительно очень комфортно и уютно.



Подарки на Николая 2024 / Фото Pinterest

Водолазка

Свитер с горловиной, называемый гольфом или водолазкой – мастхев на зимний период. Советуем в подарок выбирать классические цвета, которые легко совмещаются со всем.



Подарки на Николая 2024 / Фото Pinterest

Аксессуары

А еще не забывайте о головных уборах – шапках, панамах и балаклавах, перчатках и шарфах. Они также являются отличными подарками на Николая. В этот список можно добавить тапки, которые всегда нужны.



Подарки на Николая 2024 / Фото Pinterest