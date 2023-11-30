Чтобы идеально подготовиться к Новому году, советуем вам обращать внимание на малейшие детали, пишет 24 Канал. Грядущий год пройдет на попечении Зеленого Деревянного Дракона, поэтому важно встречать Новый год в цветах и оттенках, которые нравятся тотемному животному.

К теме Запретные цвета, в которых не стоит встречать 2024 год

2024 год стоит встречать в цветах, производных к Дереву – зеленый и все его оттенки, желтый, оранжевый. Восточное животное любит золотой, серебристый и белый цвет. И не забывайте о нарядах с блестками, пайетками, камнями или стразами.

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Астрологи советуют обращать внимание на наряды и цвета не только отталкиваясь от общих рекомендаций, но и не забывать о том, что каждому знаку Зодиака следует выделяться по-своему.

Какую одежду выбрать каждому знаку Зодиака в новогоднюю ночь

Овен

В новогоднюю ночь Овнам нужно выбирать что-то очень блестящее. Вы должны сиять для всех и быть в центре внимания. Можете делать ставку на металлический оттенок, который сейчас актуален и надевать платья или обувь в серебристом цвете.

Телец

Тельцам следует поискать для себя зеленый наряд, а если вы не сильно любите этот яркий цвет – тогда обратите внимание на альтернативные оттенки (изумрудный, лаймовый, травянистый).

Близнецы

Близнецам разрешается в новогоднюю ночь немного похулиганить, так что вы можете выбрать для себя наряды с многочисленными вырезами. Астрологи советуют сосредоточить свое внимание на ярком платье на плече или бюстье и довершить образ эффектной сумкой.

Рак

Основной приоритет для Раков в новогоднюю ночь – комфорт. Поэтому вы можете забыть о нарядах с блестками и стразами, а просто приобрести для себя трикотажное платье или костюм с юбкой, в котором вам будет удобно и тепло.

Лев

Мудрым и справедливым Львам астрологи советуют самостоятельно выбирать наряды и цвет. Отталкивайтесь от собственных предпочтений. Однако будьте осторожны с цветами, которые не любит Дракон. От черного или коричневого лучше откажитесь.

Дева

Обрести счастье в Новом году Девы смогут, если оденутся в яркий цвет. Лучше вам подойдет желтый или насыщенный кремовый оттенок. Обязательно завершите аутфит золотыми украшениями.

Весы

Весам нужно искать для себя платья с пайетками и бахромой. Удобрить хозяина года вам помогут красные оттенки или насыщенный оранжевый цвет. Важно дополнять образ массивными украшениями: серьгами, браслетами и перстнями.

Скорпион

В новогоднюю ночь Скорпионам нужно сделать ставку на красный цвет. Астрологи говорят, что он принесет вам удачу, счастье и процветание. Поэтому для того, чтобы задобрить хозяина года, хорошо подумайте над тем, что именно вы бы хотели надеть в красном цвете.

Стрелец

Счастливыми цветами для Стрельца в новогоднюю ночь считаются белый, золотистый, персиковый, желтый и зеленый. Астрологи советуют обязательно разбавить образ серебристыми или золотыми украшениями.

Козерог

Чтобы привлечь успех в свою жизнь в год Деревянного Дракона астрологи советуют надевать наряды спокойного цвета. Лучшим выбором для вас станет белый цвет. Здесь ваша фантазия по одежде безгранична – это могут быть корсеты, брюки, жакеты, платья или комбинезоны.

Водолей

Водолеям нужно выбирать что-то очень блестящее и впечатляющее, но особый акцент следует сделать на подчеркнутой талии. А главный акцент должен быть в макияже (красном цвете губ) или аксессуарах (больших бантах на волосах или серьгах).

Рыбы

Астрологи советуют выбирать Рыбам серебристые или золотистые изделия в длине миди. Платье должно удлинять силуэт и подчеркивать изгибы тела. Волосы лучше собрать в пучок и выделить образ благодаря массивным украшениям.