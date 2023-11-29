Вы, видимо, уже неоднократно слышали фразу: "Как Новый год встретишь – так его и проведешь", пишет 24 Канал. Астрологи говорят, что грядущий год должен быть особенным, поэтому советуем вам к нему подготовиться как следует. Важнейшим этапом подготовки является образ.

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Хозяином года является Зеленый Деревянный Дракон, поэтому цвета следует подбирать соответствующие – все оттенки зеленого, золотого, серебристого. Также можете выбирать яркий красный, но обходите кислотные цвета. Кроме цветов обратите внимание на материал. Дракон не любит дешевой синтетики, поэтому важно выбирать натуральные ткани высокого качества.

В каких цветах нельзя встречать Новый год

Однако есть и запретные цвета, которые нужно избегать в новогоднюю ночь. Забудьте о платьях и костюмах в темных оттенках – коричневом, черном, графитовом.



Не стоит встречать Новый 2024 год в темных цветах / Фото инстаграмм @hoskelsa

Чтобы не навлечь в свою жизнь неприятные события обходите эти цвета, ведь они не приведут ни к чему хорошему. Хозяин рока любит яркие и блестящие цвета, а темные будут его только отпугивать.

Более подробную информацию в каких цветах и какой одежде встречать Новый год, чтобы привлечь в 2024 году счастье и благополучие читайте в материале.