Щоб ідеально підготуватися до Нового року радимо вам звертати увагу на найменші деталі, пише 24 Канал. Прийдешній рік пройде під опікою Зеленого Дерев’яного Дракона, тому важливо зустрічати Новий рік у кольорах та відтінках, які подобаються тотемній тварині.

До теми Заборонені кольори, в яких не варто зустрічати 2024 рік

2024 рік варто зустрічати в кольорах, які похідні до Дерева – зелений та всі його відтінки, жовтий, помаранчевий. Східна тварина також любить золотий, сріблястий і білий колір. І не забувайте про вбрання з блискітками, паєтками, камінцями чи стразами.

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Астрологи радять звертати увагу на вбрання та кольори не лише відштовхуючись від загальних рекомендацій, але й не забувати про те, що кожному знакові Зодіаку варто виділятися по-своєму.

Який одяг обрати кожному знакові Зодіаку в новорічну ніч

Овен

У новорічну ніч Овнам треба обирати щось дуже блискуче. Ви повинні сяяти для всіх та бути в центрі уваги. Можете робити ставку на металевий відтінок, який зараз є актуальним та одягати сукні чи взуття у сріблястому кольорі.

Телець

Тельцям варто пошукати для себе зелене вбрання, а якщо ви не сильно любите цей яскравий колір – тоді зверніть увагу на альтернативні відтінки (смарагдовий, лаймовий, трав’янистий).

Близнюки

Близнюкам дозволяється в новорічну ніч трохи похуліганити, тож ви можете обрати для себе вбрання з численними вирізами. Астрологи радять зосередити свою увагу на яскравій сукні на одне плече або бюстьє та довершити образ ефектою сумкою.

Рак

Основний пріоритет для Раків у новорічну ніч – комфорт. Тому ви можете забути про вбрання з блискітками та стразами, а просто придбати для себе трикотажне плаття чи костюм зі спідницею, в якому вам буде зручно й тепло.

Лев

Мудрим та справедливим Левам астрологи радять самостійно обирати вбрання та колір. Відштовхуйтеся від власних вподобань. Однак будьте обережними з кольорами, які не любить Дракон. Від чорного чи коричневого краще відмовтеся.

Діва

Здобути щастя в Новому році Діви зможуть, якщо одягнуться в яскравий колір. Найкраще вам пасуватиме жовтий чи насичений кремовий відтінок. Обов’язково довершіть аутфіт золотими прикрасами.

Терези

Терезам треба шукати для себе сукні з паєтками та бахромою. Задобрити господаря року вам допоможуть червоні відтінки або насичений помаранчевий колір. Важливо доповнювати образ масивними прикрасами: сережками, браслетами та перстнями.

Скорпіон

У новорічну ніч Скорпіонам треба зробити ставку на червоний колір. Астрологи кажуть, що він принесе вам успіх, щастя та процвітання. Тож для того, щоб задобрити господаря року добре подумайте над тим, що саме ви б хотіли одягнути в червоному кольорі.

Стрілець

Щасливими кольорами для Стрільця у новорічну ніч вважаються білий, золотистий, персиковий, жовтий та зелений. Астрологи радять обов’язково розбавити образ сріблястими чи золотими прикрасами.

Козеріг

Щоб залучити успіх у своє життя в рік Дерев’яного Дракона астрологи радять одягати вбрання спокійних кольорів. Найкращим вибором для вас стане білосніжний колір. Тут ваша фантазія щодо одягу безмежна – це можуть бути корсети, штани, жакети, сукні чи комбінезони.

Водолій

Водоліям треба вибирати щось дуже блискуче та вражаюче, але особливий акцент варто зробити на підкресленій талії. А головний акцент має бути в макіяжі (червоному кольорі губ) чи аксесуарах (великих бантах на волоссі чи сережках).

Риби

Астрологи радять обирати Рибам сріблясті чи золотисті вироби в довжині міді. Плаття має видовжувати ваш силует та підкреслювати вигини тіла. Волосся краще зібрати в пучок та виділити образ завдяки масивним прикрасам.