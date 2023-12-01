Скільки б нам не було років, день Святого Миколая – особливе свято, на яке чекають всі, пише 24 Канал. У дорослому віці нам все одно хочеться вірити в дива та дарувати рідним приємні емоції та покращувати настрій.

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Окрім традиційних подарунків, до яких ми звикли, радимо вам звернути увагу на практичне вбрання, яке стане в нагоді вашим близьким та рідним в холодну пору року. І малечі, і дорослим радимо дарувати практичний одяг. Fashion 24 зібрали добірку речей, які знадобляться для будь-якої вікової категорії.

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Подарунки на день Святого Миколая

Піжама

Піжаму найчастіше купують в подарунок на свята. У магазинах ви знайдете величезне різноманіття піжам – від шовкових, оксамитових чи класичних бавовняних. У магазинах представлені будь-які кольори та принти, а ще фасони на будь-який смак, тож вам вибрати точно буде з чого.



Подарунки на Миколая 2024 / Фото Pinterest

Светр

Теплий светр є невід’ємною частиною гардероба на зимовий період. Радимо придбати на подарунок светр з V-подібним вирізом, розміру оверсайз, з коміром чи на замочку. Обирайте нейтральні кольори або ж яскраві – червоний, синій чи зелений.



Подарунки на Миколая 2024 / Фото Pinterest

Кардиган

З кардиганом можна створити безліч образів для будь-яких подій. Він слугує додатковим шаром для лонгслівів та гольфів, тож стане не лише стильним, але й затребуваним вбранням.



Подарунки на Миколая 2024 / Фото Pinterest

Трикотажні штани

До чобіт та уггів модниці часто додають трикотажні штани. Якщо боїтеся вгадати зі штанами для дорослих, то можете сміливо обирати цей варіант одягу для дітей.



Подарунки на Миколая 2024 / Фото Pinterest

Лосини

Інфлюенсери також показали моду на утеплені лосини, які носять з уггами та високими шкарпетками. Придбайте в подарунок базову модель в чорному кольорі. Гарантуємо, що ваші близькі будуть задоволені цією річчю, адже в утеплених лосинах справді дуже комфортно й затишно.



Подарунки на Миколая 2024 / Фото Pinterest

Водолазка

Светр з горловиною, який називається гольфом чи водолазкою – мастхев на зимовий період. Радимо в подарунок обирати класичні кольори, які легко поєднуються зі всім.



Подарунки на Миколая 2024 / Фото Pinterest

Аксесуари

А ще не забувайте про головні убори – шапки, панами та балаклави, рукавиці й шарфи. Вони також є чудовими подарунками на Миколая. До цього списку можна додати тапки, які завжди є потрібними.



Подарунки на Миколая 2024 / Фото Pinterest