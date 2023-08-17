5 образов, которые отлично подходят для длинной дороги: на что нужно обратить внимание

Очень важно в пути чувствовать себя комфортно в одежде. Это облегчит езду и не доставит телу никакого дискомфорта. Рассказываем, какие 5 образов следует примерить, если вы собираетесь в отпуск или за границу.

Кто-то собираясь в дорогу, проверяет несколько раз, не забыли ли ничего положить в чемодан; кто-то переживает, достаточно ли пищи взяли, а кто-то заботится о комфортной одежде. И последнее в путешествии довольно важное решение, ведь комфорт зависит от наряда.

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Первое правило удачного аутфита в дорогу – многослойность. Когда вам жарко – вы всегда можете снять одежду, а когда вам станет холодно – всегда найдется под рукой то, что вы сможете надеть.

На примере модных блоггеров покажем вам интересные и стильные образы в путь.

Спортивный костюм + кроссовки

Крой спортивного костюма обеспечивает свободу тела, а мягкая ткань приятна на ощупь. Дополните костюм спортивными кроссовками и получите комфортабельный образ.



Комфортные образы в дорогу / Фото с Elle

Свитшот + шорты

Прекрасный образ для дороги летом. При повышении температуры может снять свитшот, а в случае снижения – надеть снова.



Комфортные образы в дорогу / Фото с Elle

Лосины + свитшот

Удобная спортивная одежда – это самое лучшее, что может быть в дорогу. Поэтому лосины из спортзала отлично подойдут для езды в транспорте.



Комфортные образы в дорогу / Фото с Elle

Сет с шортами и рубашкой

Такой образ будет не только удобен, но и стильен. Он позволяет разъединить верх или низ.



Комфортные образы в дорогу / Фото с Elle

Рубашка + шорты

Надевайте для удобства шорты, которые соедините с базовой майкой и рубашкой. Это универсальный и функциональный аутфит.



Комфортные образы в дорогу / Фото с Elle