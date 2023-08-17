Кто-то собираясь в дорогу, проверяет несколько раз, не забыли ли ничего положить в чемодан; кто-то переживает, достаточно ли пищи взяли, а кто-то заботится о комфортной одежде. И последнее в путешествии довольно важное решение, ведь комфорт зависит от наряда.
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Первое правило удачного аутфита в дорогу – многослойность. Когда вам жарко – вы всегда можете снять одежду, а когда вам станет холодно – всегда найдется под рукой то, что вы сможете надеть.
На примере модных блоггеров покажем вам интересные и стильные образы в путь.
Спортивный костюм + кроссовки
Крой спортивного костюма обеспечивает свободу тела, а мягкая ткань приятна на ощупь. Дополните костюм спортивными кроссовками и получите комфортабельный образ.
Комфортные образы в дорогу / Фото с Elle
Свитшот + шорты
Прекрасный образ для дороги летом. При повышении температуры может снять свитшот, а в случае снижения – надеть снова.
Комфортные образы в дорогу / Фото с Elle
Лосины + свитшот
Удобная спортивная одежда – это самое лучшее, что может быть в дорогу. Поэтому лосины из спортзала отлично подойдут для езды в транспорте.
Комфортные образы в дорогу / Фото с Elle
Сет с шортами и рубашкой
Такой образ будет не только удобен, но и стильен. Он позволяет разъединить верх или низ.
Комфортные образы в дорогу / Фото с Elle
Рубашка + шорты
Надевайте для удобства шорты, которые соедините с базовой майкой и рубашкой. Это универсальный и функциональный аутфит.
Комфортные образы в дорогу / Фото с Elle