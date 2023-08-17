Хтось збираючись у дорогу, перевіряє кілька разів, чи нічого не забули покласти у валізу; хтось переживає, чи достатньо їжі взяли, а хтось дбає за комфортний одяг. І останнє в подорожі є доволі важливим рішенням, адже комфорт залежить від вбрання.

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Перше правило вдалого аутфіту в дорогу – багатошаровість. Коли вам спекотно – ви завжди можете зняти одяг, а коли вам стане холодно – завжди знайдеться під рукою те, що ви зможете одягнути.

На прикладі модних блогерок покажемо вам цікаві та стильні образи в дорогу.

Спортивний костюм + кросівки

Крій спортивного костюма забезпечує свободу тілу, а м’яка тканина є приємною на дотик. Доповніть костюм спортивними кросівками та отримаєте комфортний образ.



Комфортні образи в дорогу / Фото з Elle

Світшот + шорти

Чудовий образ для дороги влітку. Уразі підвищення температури може зняти світшот, а в разі зниження – одягти знову.



Комфортні образи в дорогу / Фото з Elle

Лосини + світшот

Зручний спортивний одяг – це найкраще, що може бути в дорогу. Тому лосини зі спортзалу чудово підійдуть для їзди у транспорті.



Комфортні образи в дорогу / Фото з Elle

Сет з шортами і сорочкою

Такий образ буде не лише зручним, але й стильним. Він дає можливість роз’єднати верх чи низ.



Комфортні образи в дорогу / Фото з Elle

Сорочка + шорти

Одягайте для зручності шорти, які поєднаєте з базовою майкою та сорочкою. Це універсальний та функціональний аутфіт.



Комфортні образи в дорогу / Фото з Elle