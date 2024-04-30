Для того, чтобы иметь ухоженный вид, не всегда надо скупать последние трендовые новинки, пишет Fashion 24. Важно сосредоточивать свое внимание не только на последнем писке моды, а на вещах из качественных материалов. Таким образом этот наряд вам долго прослужит и его не придется менять через некоторое время.

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Чтобы ваш образ выглядел дорого, попробуйте добавить в свой гардероб несколько основных вещей, на которые все обращают внимание – это сумка, часы и обувь. Несмотря на то, что они могут стоить немного дороже, вы должны быть уверены в том, что прослужат вам эти вещи длительное время.

Качественная сумка

Этот аксессуар является важным в нашем гардеробе. Благодаря сумке мы дополняем наши образы, поэтому без качественной вещи нам не обойтись. Выберите для себя изделие в базовом цвете в любимой форме и с фурнитурой, которая подойдет к тем аксессуарам, которые вы носите. Лучше всего иметь черную кожаную сумку, которая подойдет ко всем образам – или с джинсами, или с шелковым праздничным платьем.

Красивая обувь

Довольно важным в образе является обувь, поэтому надо подобрать такую, которая будет соответствовать вашему стилю. Любой вариант должен быть опрятным и подходить к стилизации ваших образов. Это могут быть балетки, кроссовки, лоферы или туфли на каблуках.

Брендовые часы

Такой аксессуар, как часы не выходит из моды. В последнее время популярным стал квадратный циферблат в серебристом цвете. Важно купить брендовый аксессуар, поскольку копия только удешевит ваш образ.

К этому списку можно добавить еще качественный брючный костюм, базовые футболки и майки из качественных материалов, джинсы и украшения – серьги, цепочки и кольца.