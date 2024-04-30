Для того, щоб мати доглянутий вигляд, не завжди треба скуповувати останні трендові новинки, пише Fashion 24. Важливо зосереджувати свою увагу не лише на останньому писку моди, а на речах з якісних матеріалів. Таким чином це вбрання вам довго прослужить і його не доведеться змінювати через деякий час.

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Щоб ваш образ виглядав дорого, спробуйте додати у свій гардероб кілька основних речей, на які всі звертають увагу – це сумка, годинник та взуття. Попри те, що вони можуть коштувати трохи дорожче, ви маєте бути впевненими в тому, що прослужать вам ці речі тривалий час.

Якісна сумка

Цей аксесуар є важливим у нашому гардеробі. Завдяки сумці ми доповнюємо наші образи, тому без якісної речі нам не обійтися. Оберіть для себе виріб в базовому кольорі в улюбленій формі та з фурнітурою, яка пасуватиме до тих аксесуарів, які ви носите. Найкраще мати чорну шкіряну сумку, яка пасуватиме до всіх образів – чи то з джинсами, чи з шовковою святковою сукнею.

Красиве взуття

Доволі важливим в образі є взуття, тому треба підібрати таке, яке буде відповідати вашому стилю. Будь-який варіант має бути охайним та підходити до стилізації ваших образів. Це можуть бути балетки, кросівки, лофери чи туфлі на підборах.

Брендовий годинник

Такий аксесуар, як годинник не виходить з моди. Останнім часом популярним став квадратний циферблат у сріблястому кольорі. Важливо купити брендовий аксесуар, оскільки копія лише здешевить ваш образ.

До цього списку можна додати ще якісний штанний костюм, базові футболки та майки з якісних матеріалів, джинси та прикраси – сережки, ланцюжок та персні.