Имя Наоми Кэмпбелл – одно из самых известных в fashion-индустрии. Она до сих пор не завершила свою модельную карьеру и охотно снимается для популярных глянцев, получает рекламные предложения и является самой узнаваемой среди всех других моделей мира.

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Британская супермодель в мае впервые стала мамой. У нее родилась дочь. Даже несмотря на материнство, знаменитость находит время для рекламных съемок. Недавно бренд Lanvin опубликовал в своем инстаграме фотографии с "черной пантерой" в невероятном наряде.

Красавица снялась в роскошной фотосессии в образах из весенне-летней коллекции, которую создал креативный директор Бруно Сиалелли.

Знаменитость позировала перед камерой в жакете из серебристой бахромы и массивных квадратных солнцезащитных очках.



Наоми Кэмпбелл снялась в стильных образах / Фото из инстаграма

Модель также примерила шелковое платье, которое марка создала в главном цвете года Very Peri. Образ манекенщицы дополнили босоножки на платформе с высокими каблуками.



Наоми Кэмпбелл снялась в стильных образах / Фото из инстаграма

Наоми Кэмпбелл также позировала перед фотографами в синем костюме, жакет которого надела на обнаженное тело. Модель продемонстрировала на себе не только элегантное изделие, но и новую модель сумки с цепочкой фиолетового цвета.



Наоми Кэмпбелл снялась в стильных образах / Фото из инстаграма