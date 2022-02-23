Ім’я Наомі Кемпбелл – одне з найвідоміших у fashion-індустрії. Вона досі не завершила свою модельну кар’єру та залюбки знімається для популярних глянців, отримує рекламні пропозиції та є найбільш впізнаваною з-поміж усіх інших моделей світу.

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Британська супермодель у травні вперше стала мамою. У неї народилася донька. Навіть попри материнство, знаменитість знаходить час для рекламних зйомок. Нещодавно бренд Lanvin опублікував у своєму інстаграмі світлини з "чорною пантерою" у неймовірному вбранні.

Красуня знялася в розкішній фотосесії в образах з весняно-літньої колекції, яку створив креативний директор Бруно Сіалеллі.

Знаменитість позувала перед камерою в жакеті зі сріблястої бахроми та масивних квадратних сонцезахисних окулярах.



Наомі Кемпбелл знялася в стильних образах / Фото з інстаграму

Модель також приміряла шовкову сукню, яку марка створила в головному кольорі року Very Peri. Образ манекенниці доповнили босоніжки на платформі з високими підборами.



Наомі Кемпбелл знялася в стильних образах / Фото з інстаграму

Наомі Кемпбелл також позувала перед фотографами у синьому костюмі, жакет якого одягнула на оголене тіло. Модель продемострувала на собі не лише елегантний виріб, але й нову модель сумки з ланцюжком фіолетового кольору.



Наомі Кемпбелл знялася в стильних образах / Фото з інстаграму