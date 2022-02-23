Знаменитая певица в очередной раз подогрела любопытство поклонников к своему образу. Кэти Перри заметно меняет свой стиль, который ей очень подходит. Такие интересные аутфиты для певицы ей подбирает стилистка из Лос-Анджелеса Татьяна Ватерфорд.

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Фанаты Кэти даже пишут ей в комментариях, что ее последние образы очень впечатляющи и сексуальны, сравнивая образы певицы с выходами актрисы Меган Фокс.

Образ Кэти Перри

Поп-исполнительница предстала перед камерами во взрывном аутфите. Кэти надела салатовый топ из экокожи в принт рептилии. Сверху знаменитость примеряла коричневый тренч и брюки в одинаковый принт.

Певица дополнила кожаный look минималистичными серьгами и цепочкой. Любительница миллионов распустила волосы и дополнила образ насыщенным макияжем. Она нарисовала веки золотистыми тенями, подчеркнула взгляд черными стрелками, а губы накрасила розовой помадой.



Кэти Перри показала стильный образ / Фото из инстаграма



Кэти Перри показала стильный образ / Фото из инстаграма

Кожаные вещи весной будут особенно популярны. Разные вещи на себе уже успели примерить знаменитости со всего света. Тина Кунаки примерила шоколадный тренч, Рианна также выбрала красный тренчкот, модель Жозефин Скривер примеряла кожаное платье и топ, а Жасмин Тукс позировала в брюках карамельного оттенка.

Как выглядят последние выходы Кэти Перри



Роскошные образы Кэти Перри / Фото из инстаграма



Роскошные образы Кэти Перри / Фото из инстаграма



Роскошные образы Кэти Перри / Фото из инстаграма



Роскошные образы Кэти Перри / Фото из инстаграма