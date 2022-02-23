Модель, актриса и дизайнер купальников Inamorata Эмили Ратаковски в очередной раз попала под прицел стритстайл-фотографов на прогулке со своим 11-месячным сыном.

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Папарацци часто фотографируют модель с мужем Себастьяном Бир-Макклардом, впрочем иногда Эмили гуляет с малышом наедине. Недавно Эмили заметили в Нью-Йорке с детской коляской. Модель заодно взяла с собой выгулять собаку Коломбо.

Образ Эмили Ратажковски

Модель надела на зимнюю прогулку базовый образ. Она примерила черную водолазку и классические синие джинсы.

Сверху Эмили Ратаковски надела дубленку насыщенного кирпичного оттенка с раскидистым белым воротником и широкими рукавами. Свой образ манекенщица дополнила черной панамой от бренда Ruslan Baginskiy. Молодая мамочка выбрала изделие из искусственного меха. Такая панама идеально дополнит пуховик, пальто и даже кожаный тренч.

На сайте бренда панаму из экомеха с вышитыми инициалами черными нитками "RB" можно приобрести за 6200 гривен.

Это уже не впервые модель примеряет на себе головные уборы от дизайнера из Львова Руслана Багинского. В гардеробе знаменитости есть немало изделий украинской марки.

Модный образ Эмили Ратаковски / Фото из Getty Images