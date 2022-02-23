Модель, акторка та дизайнерка купальників Inamorata Емілі Ратажковскі вчергове потрапила під приціл стрітстайл-фотографів на прогулянці зі своїм 11-місячним сином.

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Папараці часто фотографують модель з чоловіком Себастьяном Бір-Макклардом, втім іноді Емілі гуляє з малюком наодинці. Нещодавно Емілі помітили у Нью-Йорку з дитячим візочком. Модель заодно взяла з собою вигуляти собаку Коломбо.

Образ Емілі Ратажковскі

Модель одягнула на зимову прогулянку базовий образ. Вона приміряла чорну водолазку та класичні сині джинси.

Зверху Емілі Ратажковскі одягнула дублянку насиченого цегляного відтінку з розлогим білим коміром та широкими рукавами. Свій образ манекенниця доповнила чорною панамою від бренду Ruslan Baginskiy. Молода матуся обрала виріб зі штучного хутра. Така панама ідеально доповнить пуховик, пальто та навіть шкіряний тренч.

На сайті бренду панаму з екохутра з вишитими ініціалами чорними нитками "RB" можна придбати за 6200 гривень.

Це вже не вперше модель приміряє на собі головні убори від дизайнера зі Львова Руслана Багінського. У гардеробі знаменитості є чимало виробів української марки.



Модний образ Емілі Ратажковскі / Фото з Getty Images