Сучасні куртки Antarctic Expedition Parka бренд IENKI IENKI створив спільно з Національним антарктичним науковим центром України.

Читайте також Засновниця бренду СULTNAKED Мері Фуртас пожертвувала 100 тисяч гривень українській армії

Форма була створена в рамках нової програми під назвою "Перспективні дослідження". Основна мета цього проєкту – дослідити та надалі використовувати новітні технології для виконання нестандартних завдань у складних та екстремальних погодних умовах.



Полярник в парці від українського бренду IENKI IENKI / Фото з НАНЦ

Парка "Антарктична експедиція" створена для того, щоб полярники могли виконувати корисну роботу та проводити цінні наукові дослідження в Антарктиді, живучи повноцінним життям, не піддаючись впливу суворих умов льодового континенту.

Наша команда тісно працювала з українськими полярниками та врахувала усі їхні побажання, весь досвід 26 експедицій. Ми хотіли дати їм можливість повноцінно жити і працювати в екстремальних умовах холодного клімату – крім температури нижче нуля цілий рік і підвищеної вологості, близько 300 днів на рік на станції йде сніг,

– написав у фейсбуці дизайнер Дмитро Євенко.

Парки українським полярникам передали безкоштовно. Процес виготовлення верхнього одягу тривав шість місяців. Куртка має багатошаровий пуховий утеплювач. Між внутрішнім та зовнішнім шарами парки вшита водонепроникна, вітрозахисна мембрана, що дихає.



Полярники в парках від українського бренду IENKI IENKI / Фото з НАНЦ

"Ці куртки насамперед розроблялися для поїздок на човнах в суворих антарктичних умовах, і ми дуже вдячні компанії IENKI IENKI за велику увагу до дрібниць: де краще розташувати кишені, як захистити обличчя, навіть є спеціальний отвір для акумуляторів, адже техніка швидко "сідає" на морозі. І сама ідея – розробити ідеальну полярну парку для полярників – дуже крута, наші учасники експедицій на це заслуговують", – зазначив Євген Дикий, директор НАНЦ.

Знімав полярників у помаранчевих інноваційних парках український фотограф Саша Маслов, який вже 10 років живе та працює у Нью-Йорку. Він відомий своїми документальними фотопроєктами "Ветерани" та Ukrainian Railroad Ladies, а також співпрацею з The New York Times, Esquire.



Полярники в парках від українського бренду IENKI IENKI / Фото з НАНЦ



Полярник в паркці від українського бренду IENKI IENKI / Фото з НАНЦ



Полярники в парках від українського бренду IENKI IENKI / Фото з НАНЦ



Полярники в парках від українського бренду IENKI IENKI / Фото з НАНЦ



Полярники в парках від українського бренду IENKI IENKI / Фото з НАНЦ

Зйомка пройшла на судні, яке вперше доставить учасників експедиції до Антарктиди під українським прапором, – криголам "Ноосфера".

Що відомо про бренд IENKI IENKI

Бренд IENKI IENKI був заснований в Києві у 2016 році Дмитром Євенко. Бренд одягає у свої вироби не одну голлівудську зірку. Серед клієнтів марки – акторка Джуліанна Мур, модель Емілі Ратажковскі, Ірина Шейк, Гейлі Бібер, світська левиця Кортні Кардашян, дієтологиня Мей Маск та багато інших.

Модний бренд також отримав премію BFA-2017 номінації "Прорив року", а також завоював свою першу обкладинку журналу в українському глянці Vogue.