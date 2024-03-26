Как стильно носить жакет с джинсами: лучшие образы на весну 2024
Источник:Who What Wear
Жакет с джинсами – это неизменная формула стильного и трендового наряда. Эти вещи являются классикой и базой, поэтому всегда будут актуальными. Как бы ни менялась мода, эта стилизация вещей никогда не подведет. Вы можете ее неоднократно повторять, меняя дополнительные элементы гардероба.
Эту комбинацию любят все модные девушки и известные знаменитости. Жакет с джинсами можно легко совместить, к тому же у вас каждый раз будут получаться новые аутфиты. Вам придется только менять жакеты, джинсы или обувь.
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Как сочетать жакет с джинсами
Fashion-эксперты отобрали несколько стильных образов, которыми вы можете вдохновиться и повторить на себе. Оказывается, что есть бесконечное количество способов воспроизвести эффектный образ. Кроме того, большинство этих выигрышных комбо-вещей найдутся в шкафу каждой девушки.
Жакет + рубашка + джинсы
Такой расслабленный образ достаточно легко повторить. Стоит лишь надеть базовую рубашку, мешковатые джинсы и жакет нейтрального цвета.
Актуальный образ с жакетом и джинсами / Фото из инстаграма Миры Модест
Жакет + джинсы + сапоги
Попробуйте воспользоваться модным аксессуаром сезона и дополнить жакет шнурком-поясом, который сейчас считается актуальным.
Красивый образ с жакетом и джинсами / Фото из инстаграма Эммы Роуз
Жакет + белые джинсы + ботинки
Жакеты размера оверсайз всегда выглядят стильно и привлекательно. Попробуйте их совместить с белыми джинсами и ботинками, которые создадут вместе кэжуальный аутфит.
Интересный образ с жакетом и джинсами / Фото Style Stalker
Жакет + джинсы скинни
Зауженные джинсы возвращаются в моду, поэтому можете смело их надевать вместе с клетчатым жакетом. Для создания дополнительных деталей, надевайте сверху свитер.
Модный образ с жакетом и джинсами / Фото из инстаграма Симфони Силк
Жакет + широкие брюки + кроссовки
Модница Анук Ив на своем примере показывает, как стильно выглядит коричневый жакет вместе с широкими джинсами и кроссовками. Добавить нотки классичности образу можно благодаря базовой сумке с короткой ручкой.
Стильный образ с жакетом и джинсами / Фото из инстаграма Анук Ив
Если хотите вносить разнообразие в свои образы с помощью трендовых фасонов джинсов, то советуем обратить внимание на те вещи, которые представили дизайнеры для этого сезона.
Для нового весенне-летнего сезона дизайнеры советуют выбирать не только базовые модели синего или голубого денима, но и джинсы со сверхвысокой талией или перфорацией.