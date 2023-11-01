Для того чтобы самостоятельно составлять образ нам нужна наглядность, а когда идей нет, то вполне правильно воспользоваться готовыми аутфитами, которые нужно всего-навсего повторить, пишет 24 Канал.

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Чтобы каждый день выглядеть по-новому, сохраните несколько готовых образов с водолазкой. Вы можете выбирать для себя классический гольф черного цвета или выбирать базовые водолазки кремового, серого, белого или коричневого цвета.

Серые брюки

Серый цвет довольно актуален осенью, а еще он хорошо сочетается с черным, бежевым и серым, создавая монохромный образ. Попытайтесь для себя выбрать штаны палаццо.



Стильные сочетания водолазки на осень 2023 года / Фото Pinterest

Юбка макси

Длинные юбки не теряют актуальности, поэтому советуем вам добавить в свой гардероб джинсовую или кожаную юбку вместе с водолазкой и сапогами на каблуке или ботинками челси.



Стильные сочетания водолазки на осень 2023 года / Фото Pinterest

Трикотажные штаны

Осенью нам хочется комфортных и теплых образов, так что трикотажные брюки позволят вам создать аутфит, в котором вы будете себя хорошо чувствовать весь день.



Стильные сочетания водолазки на осень 2023 года / Фото Pinterest

Юбка мини

Короткая юбка также хорошо сочетается со свитером, особенно если добавить к образу сапоги на каблуке и длинное пальто.



Стильные сочетания водолазки на осень 2023 года / Фото Pinterest

Леггинсы

Выбирайте черные леггинсы и миксуйте с разными цветами водолазок. Это будет простой и лаконичный образ для работы или встречи с друзьями.



Стильные сочетания водолазки на осень 2023 года / Фото Pinterest

Кожаные штаны

Брюки из экокожи до сих пор актуальны, поэтому не забудьте добавить их к своим осенним аутфитам. Наденьте базовый гольф, заправив его в штаны. Для акцентности изделия добавьте ремень.



Стильные сочетания водолазки на осень 2023 года / Фото Pinterest

Джинсы

Это самое ожидаемое, но такое любимое нами сочетание. Выбирайте для себя базовые голубые или черные джинсы, создавая аутфит под свое настроение.



Стильные сочетания водолазки на осень 2023 года / Фото Pinterest