Для того, щоб самостійно складати образ нам потрібна надивленість, а коли ідей немає, то цілком правильно скористатися готовими аутфітами, які треба всього лише повторити, пише 24 Канал.

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Щоб кожного дня виглядати по-новому, збережіть собі кілька готових образів із водолазкою. Ви можете обирати для себе класичний гольф чорного кольору або ж обирати базові водолазки кремового, сірого, білого чи коричневого кольору.

Сірі штани

Сірий колір є доволі актуальним восени, а ще він гарно поєднується з чорним, бежевим та сірим, створюючи монохромний образ. Спробуйте для себе обрати штани палаццо.



Стильні поєднання водолазки на осінь 2023 / Фото Pinterest

Спідниця максі

Довгі спідниці не втрачають актуальності, тож радимо вам додати до свого гардероба джинсову чи шкіряну спідницю разом з водолазкою та чоботами на підборах чи черевиками челсі.



Стильні поєднання водолазки на осінь 2023 / Фото Pinterest

Трикотажні штани

Восени нам хочеться комфортних і теплих образів, тож трикотажні штани дозволять вам створити аутфіт, в якому ви будете себе добре почувати увесь день.



Стильні поєднання водолазки на осінь 2023 / Фото Pinterest

Спідниця міні

Коротка спідниця також гарно поєднується зі светром, особливо, якщо додати до образу чоботи на підборах та довге пальто.



Стильні поєднання водолазки на осінь 2023 / Фото Pinterest

Легінси

Обирайте чорні легінси та міксуйте з різними кольорами водолазок. Це буде простий та лаконічний образ для роботи чи зустрічі з друзями.



Стильні поєднання водолазки на осінь 2023 / Фото Pinterest

Шкіряні штани

Штани з екошкіри досі актуальні, тож не забудьте додати їх до своїх осінніх аутфітів. Одягніть базовий гольф, заправивши його в штани. Для акцентності виробу додайте ремінь.



Стильні поєднання водолазки на осінь 2023 / Фото Pinterest

Джинси

Це найбільш очікуване, але таке улюблене нами поєднання. Обирайте для себе базові блакитні джинси або чорні, створюючи аутфіт під свій настрій.



Стильні поєднання водолазки на осінь 2023 / Фото Pinterest