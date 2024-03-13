Тренч шьют из водонепроницаемой ткани, поэтому он охотно подойдет для солнечной или дождливой погоды, поскольку не позволит вам промокнуть, пишет Fashion 24. Модные кожаные тренчи тоже имеют свойство отталкивать воду, поэтому такую верхнюю одежду обязательно надо иметь в своем гардеробе.

Обратите внимание Не красный и возвращение одежды из прошлого: как выглядят тренды весны 2024

Интегрировать тренч можно в любой стиль. Он прекрасно сочетается с платьями и сапогами на каблуках, с джинсами и лоферами или с лосинами и кроссовками. Покупая тренч вы можете быть уверены в том, что вы сумеете стилизовать его с офисной, романтической, кэжуальной или спортивной капсулой.

Важно только подобрать модель в соответствии с модными трендами и вашим стилем. Классические бежевые тренчи никуда не делись, но все чаще можно заметить, как модницы выбирают для себя базовые тренчи в черном или графитовом цвете, а то и вообще делают ставку на молочный цвет.

Также стильные девушки охотно стилизуют кожаные тренчи разных цветов – от классического белого до сдержанного светло-горчичного или эффектного бордового. На своих примерах они демонстрируют, насколько же эта верхняя одежда является практичной и универсальной. Это золотая база среди всей весенней одежды, которая должна быть в гардеробе у каждой девушки.

Первые месяцы весны – это самое популярное время для ношения тренчей, поэтому мы собрали 10 лучших комбинаций от звезд стритстайла, чтобы вы вдохновились на модный и эффектный look и смогли его повторить на основе собственного наряда.

Тренч + белые брюки

Тренч + брюки

Тренч + джинсы

Тренч + юбка

Подбирайте к тренчу интересный головной убор – берет или бейсболку и не забывайте о сумке. В этом сезоне в моде сумка-корзинка, замшевая, белая, с верхней ручкой и клатч. Больше читайте о трендовых сумках в нашем материале.