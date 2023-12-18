Такая верхняя одежда, как шуба, несомненно, является одной из самых эффектных. Натуральный мех уже длительный период не используется ни модными брендами, ни самими инфлюэнсерами, впрочем, модницы часто используют винтажные модели из искусственного меха. Именно они стали актуальны в этом сезоне.

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Модные девушки постоянно радуют своих подписчиков интересными образами, поэтому вынуждены каждый раз разнообразить свои выходы эффектными элементами гардероба. Смотрите, как на их примере можно создать интересные образы с шубой.

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Акцент на женственность и статусность

Шуба всегда считалась символом богатства и элегантности. С тех пор как возобновился тренд на женственность и стиль Old Money, возобновилась стилизация на женские элементы гардероба. Надевайте в этом сезоне шубу, если вам импонирует эстетика роскоши. Стилизуйте ее с каблуками, платьями и брючными костюмами.

В стиле кэжуал

К базовым и простым стилизациям с шубой относится стиль кэжуал. Сочетайте верхнюю одежду с джинсами, свитерами, рубашками и трикотажными костюмами. С этим нарядом вы создадите образ просто и легко.

С нотками спорта

Довольно эффектно выглядит сочетание двух разных стилей. Если вы любите эксперименты, то совмещайте шубу со спортивным костюмом, кроссовками и бейсболками.



Стильные образы с шубой / Фото инстаграмм @pumpyourstyle.studio



Стильные образы с шубой / Фото инстаграмм @pumpyourstyle.studio



Стильные образы с шубой / Фото инстаграмм @pumpyourstyle.studio



Стильные образы с шубой / Фото инстаграмм @pumpyourstyle.studio



Стильные образы с шубой / Фото инстаграмм @pumpyourstyle.studio



Стильные образы с шубой / Фото инстаграмм @pumpyourstyle.studio



Стильные образы с шубой / Фото инстаграмм @pumpyourstyle.studio



Стильные образы с шубой / Фото инстаграмм @pumpyourstyle.studio



Стильные образы с шубой / Фото инстаграмм @pumpyourstyle.studio



Стильные образы с шубой / Фото инстаграмм @pumpyourstyle.studio