Такий верхній одяг як шуба, безсумнівно, є однією з найефектніших. Натуральне хутро вже тривалий період не використовується ні модними брендами, ні самими інфлюенсерами, втім модниці часто використовують вінтажні моделі зі штучного хутра. Саме вони стали актуальними цього сезону.

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Модні дівчата постійно тішать своїх підписників цікавими образами, тож змушені щоразу урізноманітнювати свої виходи ефектними елементами гардероба. Дивіться, як на їхньому прикладі можна створити цікаві образи з шубою.

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Акцент на жіночність та статусність

Шуба завжди вважалася символом заможності та елегантності. Відколи відновився тренд на жіночність та стиль Old Money, відновилася стилізація на жіночі елементи гардероба. Одягайте цього сезону шубу, якщо вам імпонує естетика розкоші. Стилізуйте її з підборами, сукнями та штанними костюмами.

У стилі кежуал

До базових та простих стилізацій з шубою належить стиль кежуал. Поєднуйте верхній одяг з джинсами, светрами, сорочками та трикотажними костюмами. З цим вбранням ви створите образ просто та легко.

З нотками спорту

Доволі ефектно виглядає поєднання двох різних стилів. Якщо ви любите експерименти, то поєднуйте шубу зі спортивним костюмом, кросівками та бейсболками.



Стильні образи з шубою / Фото інстаграм @pumpyourstyle.studio



Стильні образи з шубою / Фото інстаграм @pumpyourstyle.studio



Стильні образи з шубою / Фото інстаграм @pumpyourstyle.studio



Стильні образи з шубою / Фото інстаграм @pumpyourstyle.studio



Стильні образи з шубою / Фото інстаграм @pumpyourstyle.studio



Стильні образи з шубою / Фото інстаграм @pumpyourstyle.studio



Стильні образи з шубою / Фото інстаграм @pumpyourstyle.studio



Стильні образи з шубою / Фото інстаграм @pumpyourstyle.studio



Стильні образи з шубою / Фото інстаграм @pumpyourstyle.studio



Стильні образи з шубою / Фото інстаграм @pumpyourstyle.studio