После триумфального представления мини-юбки на показе Miu Miu, этот элемент гардероба стал главной вещью сезона. Миучча Прада в своих рекламных кампаниях советовала носить юбку с рубашками, свитшотами, топами и дополнять туфлями, лоферами или кроссовками.

Читайте также Футболки с цитатами Жадана: поэт подсказал, где можно приобрести

Самые стильные streetstyle звезды первыми подхватывают горячие тренды и демонстрируют их во время своих ежедневных выходов. Да, у каждой трендсеттерки в гардеробе есть суперкороткая юбка. С чем носить мини-юбки летом – смотрите дальше.

Кардиган + мини-юбка + лоферы

Белла Хадид часто сочетает спортивный стиль с кэжуал-одеждой. По примеру модели, кардиган отлично контрастирует с клетчатой юбкой и любимыми лоферами. Эффектность аутфита придает кожаная сумка лаконичного размера.



Стильные сочетания мини-юбки по примеру известных моделей / Фото из Vogue

Костюм с мини-юбкой + высокие сапоги

Образ в стиле Гейли Бибер идеально подойдет для холодной летней погоды или начала осени. Впрочем, вместо высоких кожаных сапог вы можете заменить их на казаки, которые примеряют на босу ногу.



Стильные сочетания мини-юбки по примеру известных моделей / Фото из Vogue

Кроп-топ + мини-юбка + кожаный жакет

Кроп-топы нашли свое место в fashion-мире в сочетании с кожаными жакетами. Летом к топу и юбке добавляйте жакет, а для холодных вечеров выбирайте кожаный тренч и сапоги по примеру Кендалл Дженнер.



Стильные сочетания мини-юбки по примеру известных моделей / Фото из Vogue

Голубая рубашка + кожаная юбка

Рубашка голубого цвета в тандеме с кожаной юбкой создадут отличный аутфит для прогулки выходного дня или для офисного совещания.



Стильные сочетания мини-юбки по примеру известных моделей / Фото из Vogue

Фигурный жакет + юбка в тон

Кайя Гербер надевает фигурный жакет земельного оттенка и рифмует его с мини-юбкой в тон. Для wow-эффекта модель довершает look кожаными сапогами на каблуке.



Стильные сочетания мини-юбки по примеру известных моделей / Фото с Vogue