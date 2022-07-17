Після тріумфального представлення мініспідниці на показі Miu Miu, цей елемент гардероба став головною річчю сезону. Міучча Прада у своїх рекламних кампаніях радила носити такі спідницю з сорочками, світшотами, топами та доповнювати туфлями, лоферами чи кросівками.

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Найстильніші streetstyle-зірки першими підхоплюють гарячі тренди та демонструють їх під час своїх щоденних виходів. Так, у кожної трендсеттерки в гардеробі є суперкоротка спідниця. З чим носити мініспідниці влітку – дивіть далі.

Кардиган + мініспідниця + лофери

Белла Хадід часто поєднує спортивний стиль з кежуал-одягом. За прикладом моделі, кардиган чудово контрастує з картатою спідницею та улюбленими лоферами. Ефектності аутфіту додає шкіряна сумка лаконічного розміру.



Стильні поєднання мініспідниці за прикладом відомих моделей / Фото з Vogue

Костюм з мініспідницею + високі чоботи

Образ у стилі Гейлі Бібер ідеально підійде для холодної літньої погоди або початку осені. Втім замість високих шкіряних чобіт ви можете замінити їх на козаки, які приміряють на босу ногу.



Стильні поєднання мініспідниці за прикладом відомих моделей / Фото з Vogue

Кроп-топ + мініспідниця + шкіряний жакет

Кроп-топи знайшли своє місце у fashion-cвіті в поєднанні зі шкіряними жакетами. Влітку до топу та спідниці додавайте жакет, а для холодних вечорів обирайте шкіряний тренч та чоботи за прикладом Кендалл Дженнер.



Стильні поєднання мініспідниці за прикладом відомих моделей / Фото з Vogue

Блакитна сорочка + шкіряна спідниця

Сорочка блакитного кольору в тандемі зі шкіряною спідницею створять чудовий аутфіт для прогулянки вихідного дня, чи для офісної наради.



Стильні поєднання мініспідниці за прикладом відомих моделей / Фото з Vogue

Фігурний жакет + спідниця в тон

Кайя Гербер одягає фігурний жакет земельного відтінку та римує його з мініспідницею в тон. Для wow-ефекту модель довершує look шкіряними чобітьми на підборах.



Стильні поєднання мініспідниці за прикладом відомих моделей / Фото з Vogue