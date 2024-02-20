С чем носить джинсы весной: стилист назвала лучшие образы

Приближается весна, а вместе с тем и наше желание создавать интересные и легкие образы. Джинсы – это вневременная вещь, которая остается актуальной и модной всегда. Все, что вам нужно сделать – найти для комбинации, которые подходят под ваш стиль.

Стилист Татьяна Гулевата решила показать на примерах модниц, как выглядят весенние образы на основе джинсов. Во всех аутфитах представлены базовые модели, так что вам будет легко ориентироваться, что с чем сочетать.

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Прежде всего вам важно подобрать те джинсы, которые будут подходить к вашей фигуре. Также учтите фасон и цвет. Откажитесь от антитрендовых моделей, которые уже никто не носит и выберите стильные джинсы, которые будете носить постоянно, к примеру, джинсы с завышенной талией, baggy или mom.

Неудачно подобранная обувь или верх могут испортить образ, поэтому важно подобрать к ним стильные вещи, которые помогут создать стильный аутфит.

Стилист рассказала о 9 самых популярных стилизаций, которые хорошо подходят к джинсам:

джинсы + водолазка/лонгслив + пальто;

длинные джинсы + укороченный кардиган;

прямые джинсы + пиджак оверсайз + лонгслив + кеды;

прямые джинсы + пиджак в клетку + ковбойки;

джинсы + твидовый жакет;

джинсы бананы + футболка + свитшот;

джинсы + укороченный жакет;

джинсовый total look;

белые джинсы + черная футболка оверсайз.

Все эти образы с джинсами подойдут для повседневной жизни, офисных образов, прогулок с друзьями или на свидание.



Актуальные образы на весну 2024 / Фото Pinterest



Актуальные образы на весну 2024 / Фото Pinterest



Актуальные образы на весну 2024 / Фото Pinterest



Актуальные образы на весну 2024 / Фото Pinterest



Актуальные образы на весну 2024 / Фото Pinterest



Актуальные образы на весну 2024 / Фото Pinterest



Актуальные образы на весну 2024 / Фото Pinterest



Актуальные образы на весну 2024 / Фото Pinterest



Актуальные образы на весну 2024 / Фото Pinterest