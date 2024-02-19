Дизайнеры теперь начали делать ставки не только на фасоны, но и цвета и оттенки. Настоящий бум начался еще летом, когда Марго Робби начала носить розовые цвета, вызвав тренд на barbiecore.

К теме В 2024 году этот цвет будет повсюду: как он будет выглядеть

Осенью в моду вошел красный цвет, который сначала появлялся на модницах только в виде колготок, а впоследствии украсил собой сумки и верхнюю одежду.

Весной модным будет серый цвет. Дизайнеры не только советуют добавлять в свой гардероб любой серый наряд и одеваться в монохромные ауфиты, но и миксовать его с другими цветами. Конечно же, здесь не обошлось без серых джинсов, которые станут номером 1 в новом сезоне.

Серые джинсы – тренд весны 2024

Не дожидаясь весны, серые джинсы уже начали носить немало модниц со всего мира. Этот цвет является универсальным, поэтому удачно сочетается с нарядом так же как черные или голубые джинсы.

Серый цвет считается благородным, поэтому не стоит думать, что ваши аутфиты с такими джинсами выйдут неинтересными или монотонными. Сосредоточьте свое внимание на классическом крое или мешковатых джинсах. Носите их не только с кроссовками, но и сапогами, туфлями или босоножками на каблуке.

Базовый серый цвет взял моду штурмом, поэтому многие бренды продемонстрировали серые джинсы в своих коллекциях. Серых джинсов появилось настолько много, что бренды как бы намекают, что деним в этом цвете станет неотъемлемой частью нашего гардероба.



Серые джинсы – тренд нового сезона / Фото Pinterest



Серые джинсы – тренд нового сезона / Фото Pinterest



Серые джинсы – тренд нового сезона / Фото Pinterest



Серые джинсы – тренд нового сезона / Фото Pinterest



Серые джинсы – тренд нового сезона / Фото Pinterest



Серые джинсы – тренд нового сезона / Фото Pinterest



Серые джинсы – тренд нового сезона / Фото Pinterest