Дизайнери тепер почали робити ставки не лише на фасони, але й кольори та відтінки. Справжній бум розпочався ще влітку, коли Марго Роббі почала носити рожеві кольори, спричинивши тренд на barbiecore.

До теми У 2024 році цей колір буде повсюди: який він має вигляд

Восени в моду увійшов червоний колір, який спочатку з’являвся на модницях лише у вигляді колготок, а згодом прикрасив собою сумки та верхній одяг.

Навесні модним буде сірий колір. Дизайнери не лише радять додавати у свій гардероб будь-яке сіре вбрання та одягатися в монохромні ауфіти, але й міксувати його з іншими кольорами. Звісно ж, тут не обійшлося без сірих джинсів, які стануть номером 1 в новому сезоні.

Сірі джинси – тренд весни 2024

Не чекаючи весни, сірі джинси вже почали носити чимало модниць зі всього світу. Цей колір є універсальним, тож вдало поєднається з вбранням так само як чорні чи блакитні джинси.

Сірий колір вважається благородним, тож не варто думати, що ваші аутфіти з такими джинсами вийдуть нецікавими чи монотонними. Зосереджуйте свою увагу на класичному крою чи мішкуватих джинсах. Носіть їх не лише з кросівками, але й чоботами, туфлями чи босоніжками на підборах.

Базовий сірий колір взяв моду штурмом, тож багато брендів продемонстрували сірі джинси у своїх колекціях. Сірих джинсів з’явилося настільки багато, що бренди мовби натякають, що денім в цьому кольорі стане невід’ємною частиною нашого гардероба.



Сірі джинси – тренд нового сезону / Фото Pinterest



Сірі джинси – тренд нового сезону / Фото Pinterest



Сірі джинси – тренд нового сезону / Фото Pinterest



Сірі джинси – тренд нового сезону / Фото Pinterest



Сірі джинси – тренд нового сезону / Фото Pinterest



Сірі джинси – тренд нового сезону / Фото Pinterest



Сірі джинси – тренд нового сезону / Фото Pinterest