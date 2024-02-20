Стилист Татьяна Гулевата решила показать на примерах модниц, как выглядят весенние образы на основе джинсов. Во всех аутфитах представлены базовые модели, так что вам будет легко ориентироваться, что с чем сочетать.

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Прежде всего вам важно подобрать те джинсы, которые будут подходить к вашей фигуре. Также учтите фасон и цвет. Откажитесь от антитрендовых моделей, которые уже никто не носит и выберите стильные джинсы, которые будете носить постоянно, к примеру, джинсы с завышенной талией, baggy или mom.

Неудачно подобранная обувь или верх могут испортить образ, поэтому важно подобрать к ним стильные вещи, которые помогут создать стильный аутфит.

Стилист рассказала о 9 самых популярных стилизаций, которые хорошо подходят к джинсам:

джинсы + водолазка/лонгслив + пальто;

длинные джинсы + укороченный кардиган;

прямые джинсы + пиджак оверсайз + лонгслив + кеды;

прямые джинсы + пиджак в клетку + ковбойки;

джинсы + твидовый жакет;

джинсы бананы + футболка + свитшот;

джинсы + укороченный жакет;

джинсовый total look;

белые джинсы + черная футболка оверсайз.

Все эти образы с джинсами подойдут для повседневной жизни, офисных образов, прогулок с друзьями или на свидание.



Актуальные образы на весну 2024 / Фото Pinterest



Актуальные образы на весну 2024 / Фото Pinterest



Актуальные образы на весну 2024 / Фото Pinterest



Актуальные образы на весну 2024 / Фото Pinterest



Актуальные образы на весну 2024 / Фото Pinterest



Актуальные образы на весну 2024 / Фото Pinterest



Актуальные образы на весну 2024 / Фото Pinterest



Актуальные образы на весну 2024 / Фото Pinterest



Актуальные образы на весну 2024 / Фото Pinterest