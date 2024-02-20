Стилістка Тетяна Гулевата вирішила показати на прикладах модниць, як виглядають весняні образи на основі джинсів. У всіх аутфітах представлені базові моделі, тож вам буде легко орієнтуватися, що з чим поєднувати.

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Насамперед вам важливо підібрати ті джинси, які будуть пасувати до вашої фігури. Також врахуйте фасон та колір. Відмовтеся від антитрендових моделей, які вже ніхто не носить та оберіть стильні джинси, які будете носити постійно, до прикладу, джинси із завищеною талією, baggy чи mom.

Невдало підібране взуття чи верх можуть зіпсувати образ, тому важливо підібрати до них стильні речі, які допоможуть створити стильний аутфіт.

Стилістка розповіла про 9 найпопулярніших стилізацій, які гарно пасують до джинсів:

джинси + водолазка/лонгслів + пальто;

довгі джинси + укорочений кардиган;

прямі джинси + піджак оверсайз + лонгслів + кеди;

прямі джинси + піджак в клітинку + ковбойки;

джинси + твідовий жакет;

джинси банани + футболка + світшот;

джинси + укорочений жакет;

джинсовий total look;

білі джинси + чорна футболка оверсайз.

Всі ці образи з джинсами підійдуть для повсякденного життя, офісних образів, прогулянок з друзями чи на побачення.



Актуальні образи на весну 2024 / Фото Pinterest



Актуальні образи на весну 2024 / Фото Pinterest



Актуальні образи на весну 2024 / Фото Pinterest



Актуальні образи на весну 2024 / Фото Pinterest



Актуальні образи на весну 2024 / Фото Pinterest



Актуальні образи на весну 2024 / Фото Pinterest



Актуальні образи на весну 2024 / Фото Pinterest



Актуальні образи на весну 2024 / Фото Pinterest



Актуальні образи на весну 2024 / Фото Pinterest