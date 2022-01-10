29-летняя звезда инстаграма обожает модные и стильные вещи. За красавицей в сети наблюдают не только ее 5 миллионов поклонников, но и фанаты ее бойфренда – американского футболиста Кристиана Маккефри.
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Одна из красивейших женщин на планете умеет создавать роскошные образы. В гардеробе инфлюенсера немало нарядов от люксовых марок, которые она удачно сочетает между собой.
Недавно "Мисс Вселенная-2012" Оливия Калпо показала своим подписчикам, с чем можно комбинировать стильные белые колготки.
Модель надела стильные ажурные колготки со знаковым логотипом Fendi и соединила с желтым молочным платьем в горошек. Образ знаменитости дополнили белые туфли в сеточку от Bottega Veneta за 25 тысяч гривен.
Манекенщица завершила аутфит коричневым клатчем. Короткие волосы она выпрямила и прикрепила стильными шпильками сбоку. Ее роскошный образ дополнял эффектный макияж в золотистых тонах.
Модный образ Оливии Калпо / Фото из инстаграма модели
Модный образ Оливии Калпо / Фото из инстаграма модели
Леони Ганне в белом образе / Фото из инстаграма инфлюенсера