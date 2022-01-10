Две американские модели Хейли Бибер и Белла Хадид давно дружат. Часто с ними можно увидеть еще одну звездную манекенщицу – Кендалл Дженнер, и в этот раз девушки отправились на тренировку вдвоем.

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25-летние звезды подиумов уже начали готовиться к весенней неделе моды, поэтому собрались на тренировку по пилатесу. Папарацци заметили их на одной из улиц Лос-Анджелеса, когда те шли к своим машинам.

Обе девушки появились перед камерами в очень стильных спортивных аутфитах. Хейли Бибер надела серые обтягивающие лосины, топ и короткий пуховик в тон к лосинам. Ее образ дополнили Кроссовки New Balance 550, белые носки и сумка-шопер. Манекенщица зачесала волосы в пучок и надела коричневые солнцезащитные очки.

Белла Хадид примерила белоснежный кроп-топ и черные обтягивающие лосины. Такой аутфит идеально подчеркнул ее стройную талию. В отличие от своей подруги, модель не надела ничего сверху, а джинсовую куртку несла в руках. Модель также создала стильный look благодаря высоким носкам и кроссовкам. Белла распустила волосы и надела любимые солнцезащитные очки в стиле нулевых.



Спортивные образы Хейли Бибер и Беллы Хадид / Фото из Getty Images