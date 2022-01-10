Дві американські моделі Гейлі Бібер та Белла Хадід давно дружать. Часто з ними можна побачити ще одну зіркову манекенницю – Кендалл Дженнеор, та цього разу дівчата відправилися на тренування вдвох.

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25-річні зірки подіумів вже почали готуватися до весняного Тижня моди, тому зібралися на тренування з пілатесу. Папараці помітили їх на одній з вулиць Лос-Анджелеса, коли ті йшли до своїх машин.

Обоє дівчат з’явилися перед камерами в дуже стильних спортивних аутфітах. Гейлі Бібер одягнула сірі обтислі лосини, топ та короткий пуховик в тон до лосинів. Її образ доповнили кросівки New Balance 550, білі шкарпетки та сумка-шопер. Манекенниця зачесала волосся в пучок та одягнула коричневі сонцезахисні окуляри.

Белла Хадід приміряла білосніжний кроп-топ та чорні обтислі лосини. Такий аутфіт ідеально підкреслив її струнку талію. На відміну від своєї подруги, модель не одягнула нічого зверху, а джинсову куртку несла в руках. Модель також створила стильний look завдяки високим шкарпетками та кросівкам. Белла розпустила волосся та одягнула улюблені сонцезахисні окуляри в стилі нульових.



Спортивні образи Гейлі Бібер та Белли Хадід / Фото з Getty Images