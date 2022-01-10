29-річна зірка інстаграму обожнює модні та стильні речі. За красунею в мережі спостерігають не лише її 5 мільйонів прихильників, але й фанати її бойфренда – американського футболіста Крістіана Маккефрі.

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Одна з найкрасивіших жінок на планеті вміє створювати розкішні образи. У гардеробі інфлюенсерки чимало вбрання від люксових марок, які вона вдало поєднує між собою.

Нещодавно "Міс Всесвіт-2012" Олівія Калпо показала своїм підписникам, з чим можна поєднувати стильні білі колготки.

Модель одягнула стильні ажурні колготки зі знаковим логотипом Fendi та поєднала з молочною жовтою сукнею в горошок. Образ знаменитості доповнили білі туфлі в сіточку від Bottega Veneta за 25 тисяч гривень.

Манекенниця довершила аутфіт коричневим клатчем. Коротке волосся вона випрямила та прикріпила стильними шпильками збоку. Її розкішний образ доповнював ефектний макіяж в золотистих тонах.



Модний образ Олівії Калпо / Фото з інстаграму моделі



Модний образ Олівії Калпо / Фото з інстаграму моделі

Раніше німецька інфлюенсерка Леоні Ганне білі колготки доповнювала чоботами в тон, сукнею-сорочкою та в’язаним светром.



Леоні Ганне в білосніжному образі / Фото з інстаграму інфлюенсерки