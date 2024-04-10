В гардеробе каждой девушки должно найтись место для белых брюк, пишет Fashion 24. Это могут быть классические брюки со стрелками, палаццо, из сжатой ткани или льняные.

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В общем белые брюки смело можно назвать основой летнего гардероба. Белый цвет не притягивает к себе солнце так, как это делает черный, поэтому в жаркую погоду девушки выбирают для себя светлые наряды.

Если в вашем шкафу уже есть белые брюки или несколько различных фасонов, то знайте, что вы можете их совместить с любым верхом: разнообразными футболками, майками, лонгсливами, жакетами, кардиганами, рубашками и тому подобное.

Светлые оттенки способны хорошо освежить образ, поэтому ваши монохромные образы будут выглядеть просто фантастически, а вот ахроматические аутфиты – стильно и модно.

Придерживаться классических сочетаний – это самый простой способ стилизации белых брюк. Надевайте белые брюки вместе с черными корсетами или топами и создавайте романтические аутфиты с помощью балеток или обуви на каблуках или кэжуальные образы с помощью кроссовок. Оба варианта будут выглядеть свежо и эффектно.

В холодную погоду миксуйте брюки со свитерами любого фасона, а еще не забывайте об актуальных принтах. Можете охотно одевать леопардовый верх в сочетании с белыми брюками.

Белые брюки – это самый востребованный элемент гардероба на летнее время, поэтому не упустите возможности создать красивый look с помощью этого наряда.