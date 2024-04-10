Наряд на лето является достаточно вариативным, поскольку одну вещь можно применить множество раз к различным образам, пишет Fashion 24.

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Летняя капсула состоит из базовых вещей, которые не сдают своих позиций с каждым годом. С помощью этих нескольких вещей вы сможете ежедневно формировать интересные аутфиты.

Белые брюки

Этот цвет брюк набирает популярности с приходом весенне-летнего сезона. Носите его с базовыми футболками и лонгсливами и сочетайте с любой обувью.

Рубашка оверсайз

Рубашка на один или несколько размеров выглядит в наших образах стильно и универсально. Дополняйте рубашкой боди, майки и футболки или надевайте поверх базовых однотонных платьев.

Шорты

Выбирайте на лето шорты немного короче, чем бермуды в свободном крое из костюмной или денимовой ткани. Они хорошо сочетаются с балетками, сандалиями, босоножками или кроссовками.

Соломенная сумка

Иногда кажется, что эти сумки рано или поздно выйдут из моды, впрочем в летнее время они только набирают обороты. Сочетайте этот аксессуар с расслабленными платьями или льняными костюмами.

Льняное платье

Такое платье прекрасно подходит для жаркой летней погоды. Выбирайте для себя лаконичные и минималистичные варианты на бретельках или с вырезами или любыми другими интересными деталями.

Кроме нескольких этих вещей, не забывайте о базовых футболки и майки в классических цветах, юбки и платья, которые мы так любим носить летом. Что обувь – делайте ставку на комфорт, чтобы вам было удобно в ней долго гулять.