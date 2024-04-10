У гардеробі кожної дівчини має знайтися місце для білих штанів, пише Fashion 24. Це можуть бути класичні штани зі стрілками, палаццо, з зжатої тканини чи лляні.

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Загалом білі штани сміливо можна назвати основою літнього гардероба. Білий колір не притягає до себе сонце так, як це робить чорний, тому у спекотну погоду дівчата обирають для себе світле вбрання.

Якщо у вашій шафі вже є білі штани чи кілька різних фасонів, то знайте, що ви можете їх поєднати з будь-яким верхом: різноманітними футболками, майками, лонгслівами, жакетами, кардиганами, сорочками тощо.

Світлі відтінки здатні добре освіжити образ, тому ваші монохромні образи будуть виглядати просто фантастично, а от ахроматичні аутфіти – стильно та модно.

Дотримуватися класичних поєднань – це найпростіший спосіб стилізації білих штанів. Одягайте білі штани разом з чорними корсетами чи топами та створюйте романтичні аутфіти за допомогою балеток чи взуття на підборах або кежуальні образи за допомогою кросівок. Обидва варіанти будуть виглядати свіжо та ефектно.

У холодну погоду міксуйте штани зі светрами будь-якого фасону, а ще не забувайте про актуальні принти. Можете залюбки одягати леопардовий верх в поєднанні з білими штанами.

Білі штани – це найзатребуваніший елемент гардероба на літню пору, тому не пропустіть можливості створити красивий look за допомогою цього вбрання.