Популярное издание в честь платинового 70-летнего правления королевы Елизаветы II представило особую черно-белую обложку с Ее Величеством. Это фото было сделано еще в 1957 году. На новой апрельской обложке королева позирует в бриллиантовой диадеме и драгоценных ювелирных украшениях.

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Платиновый юбилей Елизаветы II – первый 70-летний юбилей в истории британской монархии. Эту беспрецедентную годовщину Соединенного Королевства и Содружества Наций будут отмечать в течение всего 2022 года.

95-летняя Елизавета II – старейший правящий монарх в мире и старейшая в мире глава государства. Ее величество является покровительницей более 600 благотворительных и других организаций.

Кроме обложки, британский Vogue решил показать мировые редкие фото Елизаветы II. На кадрах можно увидеть королеву в бриллиантовой диадеме, с которой она позировала для обложки глянца. Известно, что она была первоначально сделана для Георга IV.

В апрельском номере британского глянца можно увидеть маленькую Елизавету в 2-летнем возрасте. На фотографии она позирует со своей мамой герцогиней Йоркской. Vogue также представил фотографию юной принцессы Елизавета с ее сестрой принцессой Маргарет.

Читатели могут увидеть эксклюзивное свадебное фото принцессы Елизаветы и герцога Эдинбургского, а также фотографию отдыха, на которой Елизавета позирует маленькой принцессой Анной и своей собакой корги.



Британский Vogue показал редкие фото Елизаветы II / Фото из инстаграма



Британский Vogue показал редкие фото Елизаветы II / Фото из инстаграмма



Британский Vogue показал редкие фото Елизаветы II / Фото из инстаграмма



Британский Vogue показал редкие фото Елизаветы II / Фото из инстаграмма



Британский Vogue показал редкие фото Елизаветы II / Фото из инстаграмма



Британский Vogue показал редкие фото Елизаветы II / Фото из инстаграмма



Британский Vogue показал редкие фото Елизаветы II / Фото из инстаграмма