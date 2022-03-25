Популярне видання на честь платинового 70-річного правління королеви Єлизавети II презентувало особливу чорно-білу обкладинку з Її Величністю. Це фото було зроблене ще 1957 року. На новій квітневій обкладинці королева позує у діамантовій діадемі та коштовних ювелірних прикрасах.

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Платиновий ювілей Єлизавети II є першим 70-річним ювілеєм в історії британської монархії. Цю безпреценденту річницю Сполучене Королівство та Співдружність Націй відзначатимуть впродовж всього 2022 року.

95-річна Єлизавета II – найстаріший правлячий монарх у світі та найстаріша у світі глава держави. Її величність є покровителькою понад 600 благодійних та інших організацій.

Окрім обкладинки, британський Vogue вирішив показати світові рідкісні світлини Єлизавети II. На кадрах можна побачити королеву у діамантовій діадемі, з якою вона позувала для обкладинки глянцю. Відомо, що вона спочатку була зроблена для Георга IV.

У квітневому номері британського глянцю можна побачити маленьку Єлизавету у 2-річному віці. На світлині вона позує зі своєю мамою герцогинею Йоркською. Vogue також презентував фотографію юної принцеси Єлизавета з її сестрою принцесою Маргарет.

Читачі мають змогу побачити ексклюзивне весільне фото принцеси Єлизавети та герцога Единбурзького, а також світлину з відпочинку, на якій Єлизавета позує маленькою принцесою Анною та своїм собакою коргі.



Британський Vogue показав рідкісні фото Єлизавети II / Фото з інстаграму



Британський Vogue показав рідкісні фото Єлизавети II / Фото з інстаграму



Британський Vogue показав рідкісні фото Єлизавети II / Фото з інстаграму



Британський Vogue показав рідкісні фото Єлизавети II / Фото з інстаграму



Британський Vogue показав рідкісні фото Єлизавети II / Фото з інстаграму



Британський Vogue показав рідкісні фото Єлизавети II / Фото з інстаграму



Британський Vogue показав рідкісні фото Єлизавети II / Фото з інстаграму



Британський Vogue показав рідкісні фото Єлизавети II / Фото з інстаграму