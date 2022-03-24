Британский Vogue решил почтить платиновый юбилейный Елизаветы II – ее 70-летие на престоле. Ее Величество появилась на апрельской обложке глянца.

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Редакция решила поместить на особую обложку фотографию юной Елизаветы II. Этот знаменитый кадр сделал Энтони Армстронг Джонсом. На черно-белом фото королева позирует в бриллиантовой диадеме и драгоценных ювелирных украшениях.

"Апрельский выпуск British Vogue чтит короля специальной обложкой издания. Поскольку Ее Величество становится первым британским монархом в истории, который отмечает платиновый юбилей, апрельский номер исследует уникальные отношения Vogue с королевским лицом и содержит изображения из архива Vogue House", – говорится в глянца в инстаграмме.

Ее Величество Королева Елизавета II сфотографирована Энтони Армстронгом Джонсом в 1957 году.



Апрельская обложка британского Vogue / Фото из инстаграммы

Свою 70-ю годовщину пребывания на престоле Елизавета II отметила еще 6 февраля. Королева взошла на престол 6 февраля 1952 года в 25-летнем возрасте. Платиновый юбилей Елизаветы II – первый платиновый юбилей в истории британской монархии. Эту беспрецедентную годовщину Соединенного Королевства и Содружества Наций будут отмечать в течение всего 2022 года.