Уже месяц в Украине идет война, которую развязали российские кафиры на территории нашей страны. Все это время мама знаменитого изобретателя Илона Маска активно поддерживает украинцев.

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Ни для кого не секрет, что Мэй Маск просто обожает украинские бренды, поэтому она едва ли не единственная знаменитость, которая имеет больше всего вещей от наших дизайнеров. Об Украине знает и говорит весь мир, впрочем, диетология, писательница и модель все равно продолжает знакомить всех с украинскими марками и прославлять имена наших дизайнеров на весь мир.

Эффектная 73-летняя блондинка сделала селфи в зеркале с аксессуаром от украинского дизайнера Ивана Фролова, а также надела сапоги от украинского бренда Ganor Dominic.

Образ Мэй Маск

Уже несколько десятков лет Мэй Маск одевает ее лучшая подруга Джулия Перри. Модель познакомилась со стилисткой, когда ей было 41 год. В течение этого времени Джулия любит экспериментировать со стилем Мэй и создавать эффектные и порой необычные или эпатажные образы.

На этот раз 73-летняя блондинка примерила на себе черное платье на длинный рукав, которое соединила с розовыми сапогами на шнуровках от бренда Ganor Dominic. В 2015 году эту марку основали две сестры из Украины, живущие в Великобритании.

Свой look звездная мамочка довершила каплевидной сумкой "Bra" с бахромой усеянной камешками. Аксессуар Мэй Маск приобрела у украинского бренда Frolov. Стоит эта сумка на сайте бренда 515 евро.