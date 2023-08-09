Лето этого года богато тенденциями, поэтому каждый сможет найти что-то для себя. И хотя в Лондоне часто бывает прохладно, впрочем модницы все равно примеряют на себе красивую одежду, которой вы можете вдохновиться.

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Широкие брюки

Такие штаны легко стилизовать, ведь их популярность не ослабевает. Британки совмещают брюки с топами, майками, сандалями или шлепанцами.

Сандалии

У нас есть последний месяц, чтобы насладиться образами с сандалиями. Британки всегда выбирают простые модели, хорошо сочетающиеся с любым нарядом.

Рубашка в полоску

В этом сезоне рубашки в сине-белую полоску проникли в гардеробы модниц. Британские модницы носят их с широкими брюками.

Платье-комбинация

Девушки из Лондона носят платья комбинации на постоянной основе. Девушки в большинстве своем тяготеют к свободным силуэтам и выбирают платья, в которых свободно себя чувствуют.

Плетеная кожаная сумка

Модницы этого сезона предпочитают дополнять свои образы плетеными кожаными сумками в стиле Bottega Veneta.

Серебристые украшения

В 2023 году произошел всплеск серебра, поэтому модные девушки довершают серьгами и цепочками свои образы. Выбирайте на лето массивные кольца или цепочки на шею.