Цьогорічне літо багате на тенденції, тож кожен зможе знайти щось для себе. І хоч у Лондоні часто буває прохолодно, втім модниці все одно приміряють на собі красиве вбрання, яким ви можете надихнутися.

Дізнайтеся першими 5 формул для літніх образів, якими варто скористатися в цьому сезоні: ефектні фото

Широкі штани

Такі штани легко стилізувати, адже їхня популярність не слабшає. Британки поєднують штани з топами, майками, сандалями чи шльопанцями.

Сандалі

У нас є останній місяць, щоб насолодитися образами з сандалями. Британки завжди обирають прості моделі, які гарно поєднуються з будь-яким вбранням.

Сорочка в смужку

Цього сезону сорочки в синьо-білу смужку проникли в гардероби модниць. Британські модниці носять їх з широкими штанами.

Сукня-комбінація

Дівчата з Лондона носять сукні-комбінації на постійній основі. Дівчата здебільшого тяжіють до вільних силуетів та обирають плаття, у яких вільно себе почувають.

Плетена шкіряна сумка

Модниці цього сезону воліють доповнювати свої образи плетеними шкіряними сумками у стилі Bottega Veneta.

Сріблясті прикраси

У 2023 році стався сплеск срібла, тож модні дівчата довершують сережками та ланцюжками свої образи. Обирайте на літо масивні каблучки чи ланцюжки на шию.