В выборе летних нарядов для нас всегда в приоритете будет оставаться комфортная одежда, пишет 24 Канал. Летом инфлюэнсеры показывают нам очень стильные образы, которые хочется повторить.

К слову В моду врывается обувь с T-ремнями: подборка эффектных образов

Среди стильных нарядов – базовые элементы гардероба, которые модницам удается стильно скомбинировать с другими вещами. Fashion 24 собрал лучшие выходы фешионистов, которые вы можете применить опираясь на собственный гардероб.

Совместите этим летом белую базовую майку с черным жакетом и голубыми брюками, внося разнообразие благодаря яркой и акцентной сумке.

Француженка Жюли Феррери надела летом зеленое платье с открытыми плечами, дополненное коричневыми шлепанцами и сумкой.

Этим летом в моде особенно популярен розовый цвет, так что успейте выгулять любимый топ-бандо вместе с юбкой и сумкой.

Летом очень красиво смотрятся платье-бюстье. Дополните их минималистическими сланцами того же оттенка и попробуйте не перезагружать образ украшениями.

Для создания стильного аутфита вам понадобится базовая футболка, джинсовые шорты, жакет и сапоги на каблуке. Такой осенний вайб будет выглядеть особенно интересно в летнее время года.