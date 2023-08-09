Такая обувь распространена во Франции под названием salomé, впрочем, все остальные ее классифицируют как обувь с T-ремешком. Следует отметить, что такие туфли визуально удлиняют силуэт и обеспечивают образу определенную порцию шика.

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Мир увидел эту обувь впервые в 1920 году. Тогда они стали основным атрибутом тарцюристов чарльстона. Сейчас их носят не только танцовщики, но и все модницы.

Известные бренды решили внести изюм в свои коллекции и переосмыслили обувь с более чем 100-летней историей и представили на подиумах.

Француженка Жанна Дамаш выбрала для себя сдержанный образ и надела платье с босоножками. Шведка Эльза Госк выбрала лакированные туфли на невысоких каблуках, будто навеянные школьной эстетикой.



Стильная обувь с T-ремешком / Фото с Vogue



Стильная обувь с T-ремешком / Фото с Vogue

Красиво смотрятся туфли или босоножки в классических черных или белых цветах, а также обувь ярких и сочных оттенков. Они придают вашему образу правильные акценты и разнообразят ваш аутфит.

В образе не обязательно должна быть еще какая-нибудь цветная вещь того же цвета, что и обувь. К примеру, ваш аутфит может быть полностью чёрным, а вот оранжевые босоножки будут хорошо оттенять платье.



Стильная обувь с T-ремешком / Фото с Vogue



Стильная обувь с T-ремешком / Фото с Vogue